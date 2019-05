Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps im Mai

Im Lernspiel "Beyond our Lives" lässt sich spielerisch einiges über Italien erfahren. Im Fokus steht eine Schatzsuche in der Toskana, bei der die Geschichte immer wieder zwischen Zukunft und Vergangenheit springt. Verschiedene Orte lassen sich in der Rolle von Archäologen auskundschaften. Dabei finden sich immer wieder Hinweise zur Historie der Region und ihrer Bewohner.

"Beyond our Lives": Italien entdecken

Wer von Aufbauspielen nicht genug bekommt und gerne an das erste "Sim City" zurückdenkt, sollte sich "Theo Town" anschauen. In charmanter Pixeloptik, die an die Zeit von Spielesystemen wie dem Super Nintendos erinnert, kann auf abwechslungsreichen Karten eine große Stadt aufgebaut werden. Dabei bietet das auf den ersten Blick einfach erscheinende Spiel viele Gestaltungsmöglichkeiten.

"Fishing and Life" ist ein Angelspiel. Das mag sich vielleicht nach einer langweiligen Angelegenheit anhören, jedoch ist das Hobby in diesem Spiel auf wundervolle Weise inszeniert. Die Musik beruhigt, der Grafikstil ist toll und fürs Fangen der Fische gibt es ein witziges Minispiel. "Fishing and Life" ist eine einzigartige Mischung aus Entspannungs-App und Angel-Spiel.

Auf die Ernährung zu achten, ist nicht immer leicht. Vor allem, wenn man versucht, sich an einen Ernährungsplan zu halten, steht man häufig vor der Frage: Was darf ich eigentlich essen? Hilfreich ist Calorie Cap. In dieser App kann man Werte für Kategorien wie Kalorien, Zucker oder Fett genau definieren und sich dann Gerichte anzeigen lassen, die maximal den angegebenen Wert enthalten. Außerdem kann man auch Speisekarten bekannter Restaurantketten mit in die Suche einbeziehen. Bislang ist diese Funktion aber auf den amerikanischen Raum beschränkt.

Mighty Self Defense bietet eine Vielzahl an Fitness- und Selbstverteidigungsübungen. Diese sind besonders leicht zu lernen, weil es verschiedene Programme gibt, die dank Videos direkt nachgemacht werden können. Die App bietet viele kostenlose Übungen, mit denen sich herausfinden lässt, ob einem das Konzept gefällt.

KIDS ist kein Spiel, sondern vielmehr eine interaktive Animation und Erfahrung. Die einfachen und in Schwarz-Weiß gezeichneten Figuren des Künstlers Michael Frei bewegen sich in einer Menge, die vom Betrachter beeinflusst werden kann. Meistens geht es darum, sich mit oder gegen den Strom zu bewegen. Das war es eigentlich auch schon. KIDS entfaltet auch dank der sporadisch eingesetzten Musik trotzdem eine spezielle Atmosphäre und kann auf unterschiedliche Weise interpretiert werden.

"The Gardens Between" ist ein schönes Rätselspiel, das eine berührende Geschichte über Nostalgie und Freundschaft erzählt. Die beiden Helden erkunden Inseln, wobei der Spieler immer wieder Rätsel lösen muss, indem er vor allem die Zeit manipulieren kann. Die beiden Charaktere stoßen auf diesem Weg auf Gegenstände aus ihrer Kindheit, wodurch eine interessante Geschichte erzählt wird.

"The Gardens Between": Nostalgisches Inselabenteuer

Im Vergleich zu anderen Smartphone-Spielen geht es in "Grimvalor" überraschend schnell zu - trotzdem lässt sich das Geschehen mit wenigen Tasten kontrollieren. Gespielt wird in einer typischen Fantasywelt, in der ein auserwählter Held sich durch Monsterhorden kämpfen muss. Die Geschichte ist aber eigentlich egal. Es ist das Spielgefühl, das zum Weiterspielen motiviert, nicht die Story.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.