Wer angesichts dessen zu den Apps der lokalen Verkehrsbetriebe greift, stößt mitunter auf die gleichen Defizite in anderer Richtung. Die eigenen Fahrtausfälle sind gut dokumentiert, die der Deutschen Bahn oder der benachbarten Verkehrsverbünde aber nicht oder zumindest nicht vollständig. So scheinen viele Apps die Informationen über den Fernverkehr in Echtzeit zu verarbeiten, die Informationen über Regionalzüge aber nicht.

Und selbst wenn die Ausfälle gut dokumentiert sind, macht sich mitunter eine gewisse Hoffnungslosigkeit breit: Zwar liefern viele Verkehrsverbünde lange Listen mit ausgefallenen Verbindungen, Alternativen können sie aber oft nicht anbieten.

Gute Daten kosten Geld

Der Grund für dieses Chaos liegt zum einen in der zersplitterten Struktur des deutschen Nahverkehrs mit über 70 lokalen und regionalen Verkehrsverbünden, zum anderen im Geschäftsmodell Daten. Zwar bieten die meisten Unternehmen mittlerweile ihre Fahrplandaten als Open Data an, sodass sie kostenlos in andere Apps integriert werden können.

Wer jedoch an Echtzeitdaten oder weitergehende Informationen zu Umsteigezeiten und Haltestellen kommen will, muss oft tief in die Tasche greifen. Die App-Anbieter behelfen sich oft damit, dass sie die Datenquellen integrieren, die ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Dennoch macht gerade eine kostenlose und werbefreie App in Zeiten des Streiks eine besonders gute Figur. »Öffi « zeigt sowohl die Streiks in Köln als auch Düsseldorf richtig an, sofern man die richtige Datenquelle wählt. Die Auskunft hilft praktisch allerdings auch nicht viel weiter: Bei der veranschlagten Fahrtzeit von vier Stunden kann man gleich mit dem Fahrrad fahren.