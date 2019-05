In "Zombicide" wird der Kampf gegen Zombies aus der Vogelperspektive geführt. Wer direkt in die Untoten stürmt, wird dabei keinen Erfolg haben. Das Spiel erfordert Taktik. Es müssen Ressourcen gesammelt werden und manchmal ist es schlauer, den Rückzug anzutreten. 40 abwechslungsreiche Missionen mit verschiedenen Charakteren und Waffen gilt es so zu bestreiten. Dabei bietet "Zombicide" überraschend viel spielerischen Tiefgang und Anspruch.

In "Darkestville Castle" begleitet der Spieler den liebenswerten Dämonen Cid, der in Darkestville Angst und Schrecken verbreitet - bis eines Tages ein Dämonenjäger auftaucht und ihm das Leben schwer macht. So beginnt ein Abenteuer voller skurriler Charaktere, Rätsel und mit schwarzem Humor, das an Genreklassiker wie "Monkey Island" oder "Day of the Tentacle" erinnert.

Das DnD steht hier für Do not Disturb. Die App Easy DnD, die aus einem simplen Menü besteht, macht es leicht, einzustellen, von welcher Funktion des Smartphones Benachrichtigungen ausgehen sollen oder nicht. Möchte man nur gestört werden, wenn jemand anruft, lässt sich das leicht mit der App konfigurieren. Sollen nur Messenger-Nachrichten zu einer Benachrichtigung führen, ist das beispielsweise ebenfalls möglich.

"Cultist Simulator" ist ein Kartenspiel, in dem es vor allem darum geht, herauszufinden, was verschiedene Karten bewirken. So ist nicht gleich klar ersichtlich, was der nächste richtige Schritt ist, um den eigenen Kult aufzubauen: Das Spiel lässt einen zu Beginn ein wenig allein. Überwindet man diese Hürde und kommt mit dem ungewöhnlichen Prinzip klar, lassen die ersten Erfolgserlebnisse nicht lange auf sich warten. Wer seinen Kopf anstrengt, wird schnell Spaß haben mit dem "Cultist Simulator".

Die E-Mail-App Spark bietet eine Oberfläche für alle E-Mail-Anbieter. Dabei überzeugt sie durch eine übersichtliche Bedienung und Zusatzfunktionen, die man eher in kostenpflichtigen Programmen erwarten würde. Dazu gehört beispielsweise das zeitliche Planen, wann eine E-Mail verschickt werden soll. Außerdem sind Notizen innerhalb der E-Mails möglich und die Nachrichten werden sinnvoll in Kategorien wie Newsletter oder Privates unterteilt.

"Whispers of a Machine" ist ein Spiel für alle Science-Fiction-Fans. In vielen Bereichen erinnert es an den Klassiker "Blade Runner". In einer dystopischen Welt muss eine Agentin, die nur noch zum Teil menschlich ist, einen mysteriösen Fall lösen. Dabei trifft der Spieler immer wieder auf interessante Charaktere und muss Rätsel bewältigen. Die Inszenierung sorgt für eine dichte Atmosphäre und Spannung.

Wer auf der Suche nach einem ungewöhnlichen Rätselspiel ist, sollte "Photographs - Puzzle Stories" eine Chance geben. Das Spiel erzählt kleine Geschichten, die mit Fotografie und einem Blick in der Vergangenheit zu tun haben. So werden immer wieder Schicksale von Personen und die Geschichte eines Gebäudes beleuchtet. Der Hintergrund der Storys ist dabei durchaus ernst und erwachsen.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.