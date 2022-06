Innenministerin Nancy Faeser erklärte, sie habe seit ihrem ersten Tag im Amt erheblichen Druck aufgebaut, um Telegram zur Kooperation zu bringen: »Dieser Druck wirkt«, so die SPD-Politikerin. Die Ministerin sieht allerdings auch anhaltende Probleme mit dem Dienst. Die App dürfe nicht länger ein Brandbeschleuniger für Rechtsextreme, Verschwörungsideologen und andere Hetzer sein, sagt Faeser. »Wir werden weiter darauf drängen, dass die Plattform den gesetzlichen Pflichten nachkommt.«

Experten sehen weiterhin zahlreiche rechtsextremistische Inhalte

Die deutsche Organisation Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) registriert mehr Sperrungen und Löschungen als im vorigen Jahr, kann aber bislang keinen grundsätzlichen Kurswechsel bei Telegram ausmachen. Sie überwacht automatisiert mittlerweile rund 3000 deutschsprachige Kanäle und Gruppen, in denen verschwörungsideologische und rechtsextreme Inhalte verbreitet werden. Aus diesem Pool seien derzeit 81 Kanäle und 90 Gruppen eingeschränkt oder gesperrt, sagt CeMAS-Experte Josef Holnburger. Im gesamten Vorjahr waren nur 25 vergleichbare Kanäle und Gruppen verschwunden.

Noch immer wirkten die Sperren unsystematisch und sehr willkürlich – so gebe es weiterhin viele Kanäle und Gruppen des Rechtsextremisten Attila Hildmann.

Telegram lässt Frist im Bußgeldverfahren verstreichen

Unterdessen drohen Telegram wegen zweier Bußgeldverfahren des Bundesamts für Justiz Strafzahlungen in Höhe von bis zu 55 Millionen Euro. Die Behörde wirft dem Messenger Verstöße gegen das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor. Das Bonner Amt hat die beiden Verfahren bereits im Frühjahr 2021 eröffnet. Allerdings konnten die amtlichen Schreiben trotz mehrerer Versuche nicht an eine offizielle Anschrift von Telegram in Dubai zugestellt werden.

Das Bundesamt für Justiz wählte im März dieses Jahres daher den ungewöhnlichen Weg einer öffentlichen Zustellung und machte die Schreiben in Kurzform im Bundesanzeiger publik. Inzwischen hat eine Anwaltskanzlei, die Telegram in der Sache vertritt, die vollständige Fassung der Anhörungsschreiben in Bonn eingesehen.

Für Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) zeigt die Entwicklung, dass »niemand sich durch Nichterreichbarkeit wegducken« könne: »Unser Rechtsstaat ist wehrhaft und durchsetzungsstark – auch gegenüber ausländischen Anbietern«. Telegram sei verpflichtet, Beschwerdesysteme für Meldungen strafbarer Inhalte durch Nutzer einzurichten, so der Minister. Das Fehlen eines solchen gesetzlich vorgeschriebenen, dauerhaft erreichbaren Zustellungsverfahrens ist auch einer der Vorwürfe in den laufenden Bußgeldverfahren.

Eigentlich hätte Telegram sich bis Ende April zu den darin vorgebrachten Vorwürfen erklären müssen, doch zwischenzeitlich hatte die vom Unternehmen beauftragte Kanzlei um Fristverlängerung gebeten. Auch dieser Aufschub ist nach SPIEGEL-Informationen allerdings am 1. Juni abgelaufen.

Ob sich die neuen informellen Kanäle und Kontakte des Innenministeriums zu den Verantwortlichen nach ersten positiven Signalen als wirklich nachhaltig und belastbar erweisen, wird sich also erst noch beweisen müssen.