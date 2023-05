Mehrfach, aber stets erfolglos hatte das BfJ versucht, Telegram per Post Anhörungsschreiben am Firmensitz in Dubai zuzustellen. »Trotz Unterstützung durch die zuständigen Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Wege der internationalen Rechtshilfe ist das nicht gelungen«, hieß es von der Behörde. Bundesjustizminister Marco Buschmann sagte damals, das Unternehmen könne sich seinen gesetzlichen Vorgaben und seiner Verantwortung »nicht durch den Versuch der Nichterreichbarkeit entziehen«.