»Heute ist ein wichtiger Tag in der Geschichte von Telegram«, schrieben die Betreiber in einem Blogbeitrag, in dem sie die neuen Funktionen vorstellten . Die aktuelle Entwicklung sei der »Beginn der nachhaltigen Finanzierung von Telegram«, hieß es.

Werbeanzeigen in Telegram bleiben

Mit dem aktuellen Update bestätigt Telegram auch den Plan, Werbeanzeigen in der App auszuspielen, um damit Geld zu verdienen. Wer das neue Bezahlmodell abschließt, für den soll die App weiterhin vollständig werbefrei bleiben, so das Unternehmen. Alle anderen müssen somit in Zukunft weiterhin mit Werbeanzeigen rechnen. Seit dem vergangenen November werden textbasierte Anzeigen in einigen öffentlichen Kanälen Werbung angezeigt, wenn auch nur in manchen Ländern. Ursprünglich war Telegram als werbefreier Dienst angetreten.