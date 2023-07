Wie komme ich selbst an die App?

Offiziell steht Threads in mehr als hundert Ländern in den App-Stores von Apple und Google zur Verfügung. Die EU-Länder inklusive Deutschland sind allerdings nicht darunter. Der Grund sind offenbar regulatorische Fragen.

Haben Interessenten aus Deutschland wirklich keine Chance?

Doch, über Umwege geht es – wenngleich es passieren kann, dass Meta so manches Schlupfloch in seine App in den nächsten Tagen noch stopft. Für unseren Kurztest haben wir einen in den USA verorteten Apple-Account zum Download von Threads genutzt. Die App konnten wir anschließend problemlos mit einem deutschen Instagram-Konto verbinden, während des ersten Starts hatten wir vorsichtshalber auch noch ein US-VPN laufen. Nach dem Download und der Einrichtung ließ sich Threads später ohne VPN weiternutzen, auch nachdem wir uns auf dem iPhone wieder in einen deutschen Apple-Account eingeloggt hatten.