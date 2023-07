Zweitens ist Meta eine nahezu perfekt funktionierende Verkaufsmaschine für Werbung in sozialen Medien. Meta hat im Jahr 2022 rund 113 Milliarden Dollar Werbeumsatz verbuchen können, außer Google kann das niemand auch nur annähernd so gut. Twitter dagegen war schon vor Elon Musk eine Geldvernichtungsmaschine. Und Musk hat sie bei genau dieser Eigenschaft noch effizienter gemacht und Milliarden und Abermilliarden vernichtet, an Werbeumsätzen ebenso wie an Börsenwert. Threads wird sicher davon profitieren, dass Meta von Anfang an sehr gute Werbeangebote in Kombination mit Instagram machen kann.

Drittens erkennt man einen massiven Vorteil bereits an der Präsentation im App-Store. Dort steht : »Threads, an Instagram app«. Threads wird halb automatisiert sehr eng an Instagram geknüpft, sodass es für die 1,3 Milliarden Nutzer*innen von Instagram vom Start weg attraktiv sein wird, es auszuprobieren. Zum Beispiel kann man auf Threads mit ein paar Klicks den gleichen Leuten folgen wie auf Instagram. Und man kann seinen Nutzernamen übertragen, was gerade für die großen Accounts fast einen Automatismus darstellt: den eigenen Namen in einem neuen, relevanten Netzwerk zu sichern.