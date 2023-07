Meta macht Ernst – und Twitter Konkurrenz. Vor knapp einem Monat gab der Konzern seinen Angestellten in einem internen Meeting einen ersten Einblick in seine Pläne, Twitter mit einer eigenen App etwas entgegenzusetzen. Nun ist die »Threads« (zu Deutsch wörtlich »Fäden«) genannte App in einigen Ländern sowohl in Googles Play Store als auch in Apples App Store bereits zu sehen, steht aber noch nicht zum Download bereit. In ihrem HTML-Quellcode verborgen findet sich die Angabe »Veröffentlichungsdatum, 6. Juli 2023«. Demnach scheint die Einführung der App für diesen Donnerstag geplant zu sein.