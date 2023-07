Der Hype flacht ab

Die Spam-Attacken bei Threads sind deutlich sichtbar. So beschweren sich Nutzer zunehmend über Bot-Accounts, die etwa für Glücksspielseiten und Kryptowährungs-Anlagen Werbung machen.

Unterdessen scheint die anfängliche Neugier abgeklungen: Nach Webanalyse-Daten ist die Nutzung von Threads deutlich zurückgegangen. Der Dienst Sensor Tower schätzte die Zahl täglich aktiver Nutzer am Dienstag und Mittwoch vergangener Woche um ein Fünftel niedriger als noch am Samstag zuvor. Auch hätten die Nutzer im Durchschnitt mit zehn Minuten pro Tag nur halb so viel Zeit in der App verbracht.

Die Webanalyse-Firma Similarweb kommt auf ähnliche Zahlen wie Sensor Tower: So sei die Zahl täglich aktiver Nutzer mit Android-Smartphones um ein Viertel gesunken. Bei der in Threads verbrachten Zeit geht Similarweb von im Schnitt acht Minuten nach zuvor 20 Minuten aus. Viele Menschen hätten Interesse gehabt, Threads auszuprobieren – aber nicht für alle von ihnen sei das zur täglichen Gewohnheit geworden, sagte David Carr von Similarweb bei CNBC. Die Zahlen der Marktforscher sind Schätzungen auf Basis ihnen zugänglichen Daten.