Der als Alternative zu Twitter gestartete Kurznachrichtendienst Threads hat in nur fünf Tagen bereits 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer für sich gewinnen können. Wie der Online-Datendienst Quiver Quantitative mitteilte, knackte das Angebot aus dem Hause Meta diese Marke am Montagmorgen. Andere Websites, die sich an der Zahl der Downloads der App orientieren, sahen die Schwelle sogar noch früher überschritten.