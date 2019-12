Lehrer über Video-App "Manche Kinder auf TikTok sind erst sechs bis zehn"

Auf dieser Plattform passiert gerade etwas, hier sind junge Menschen. Das ist klar, wenn sich Webstars wie Rezo und Julien Bam, aber auch Lena Meyer-Landrut und Heidi Klum auf einer neuen Plattform präsentieren, genauso Marken wie McDonald's, Nike und sogar die Tagesschau.

Die Rede ist von TikTok, einer Video-App, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs steht, egal, wie bedenklich Enthüllungen rund um die Plattform eigentlich stimmen müssten. Hauptinhalt der App der chinesischen Firma ByteDance sind bis zu 15 oder 60 Sekunden lange Clips, die oft mit Musik unterlegt sind. Zusätzlich gibt es Livestreams im Stil der Streamingportale Twitch und YouNow.

Viel auf TikTok ist Comedy und Unterhaltung, es geht um die erste Liebe oder Freundschaft. Politik dagegen ist viel weniger präsent als auf Facebook oder Twitter - was auch an TikToks Moderationsregeln liegt. Dafür stößt man auf der Plattform immer wieder auf LipSync-Clips, auf Videos also, in denen Nutzer ihre Lippen synchron zu Liedern bewegen oder Filmdialoge nachsprechen. Dies ist das Erbe der Vorgängerplattform: TikTok wurde 2018 mit der LipSync-App Musical.ly fusioniert, die im Jahr zuvor von ByteDance gekauft worden war.

Wachstumsschmerzen - TikTok in der Pubertät: Lesen Sie bei SPIEGEL+ mehr zum Erfolg und zu den Problemen von TikTok.

Zu den beliebteren deutschen Videomachern auf TikTok zählt ein Nutzer, dessen Kanal "@papa_basti_und_familie" heißt. Der 41-Jährige ist Lehrer an einer Grundschule in Niedersachsen - und begegnet auf TikTok häufig Nutzern im Alter seiner Schüler. Mittlerweile hat sein Kanal rund 215.000 Follower.

Zur Person Privat Basti, 41, hat mit seinen Videos auf TikTok rund 5,4 Millionen Likes gesammelt. Die Inhalte von Basti sind in der Regel unpolitisch und unterhaltend. An seiner Schule unterrichtet er verschiedene Fächer. Studiert hat er evangelische Religion, Sachunterricht und Deutsch. Der echte Name des Videomachers ist dem SPIEGEL bekannt.

SPIEGEL: Basti, wie sind Sie auf TikTok gelandet?

Basti: Ich bin Fan des Eurovision Song Contest (ESC). Als er im Mai stattfand, fiel mir ein, dass es diese LipSync-App namens Musical.ly gab, mit der ich gern einige Lieder singen wollte. Meine Viertklässler klärten mich dann auf, dass die App jetzt TikTok heißt. Dann habe ich damit tatsächlich ESC-Videos gemacht, wenn auch keine besonders guten.

SPIEGEL: Nun ist ein halbes Jahr vergangen und auf Ihrem TikTok-Account stehen mehr als 1300 Videos online, darunter vor allem Gute-Laune-Clips.

Basti: Ich bin hängengeblieben, ja. Habe Videos anderer TikToker gesehen und dann Lust bekommen, mehr als nur LipSync zu machen. Die App ist für mich aber wirklich nur ein Zeitvertreib.

SPIEGEL: Sehen Sie sich als Influencer?

Basti: Um Himmels Willen, nein.

SPIEGEL: Sie haben auf TikTok 215.000 Follower.

Basti: Hätte ich solche Zahlen auf YouTube oder Instagram, wäre das was. Ich würde TikTok aber nicht mit anderen, älteren Social-Media-Apps vergleichen. Noch ist es hier relativ leicht, hohe Followerzahlen zu bekommen. Aber: Neulich musste ich schmunzeln, als in der TV-Sendung "The Voice" erwähnt wurde, dass das Video einer Band viral gegangen sei, mit einer Million Abrufe oder so. Ich habe jetzt schon mehrere TikTok-Videos mit Viewzahlen in Millionenhöhe.

SPIEGEL: Wie viel Konzept steckt hinter Ihren Uploads?

Basti: Ich habe keine Zeit dafür, Videos perfekt zu produzieren. Fast alles entsteht spontan. Mittlerweile lade ich meine Videos aber zu bestimmten Zeiten hoch: Mir wurde mal empfohlen, das zwischen 13 und 18 Uhr zu machen, weil dann die Schüler aus der Schule kommen. Und ab 18 Uhr würden die sich eher mit Serien und Filmen beschäftigen, hieß es.

SPIEGEL: TikTok ist offiziell ab 13 Jahren nutzbar. Wie alt sind Ihre Follower?

Basti: Ein beachtlicher Teil ist unter 13. Und manche Kinder auf TikTok sind erst sechs bis zehn. Das sind Kinder, die noch gar nicht auf anderen Plattformen unterwegs sind. Instagram und Facebook kennen die nur vom Hörensagen, das haben die alles nicht. Aber in Apps, die sie benutzen, bekommen sie TikTok-Werbung ausgespielt - das kenne ich von meinen Kindern.

SPIEGEL: Finden Sie es okay, wenn jüngere Kinder auf TikTok sind?

Basti: Die offizielle Altersgrenze ergibt schon Sinn. Wäre mein Kind auf TikTok, würde ich mir als Elternteil auch einen Account anlegen, um ein wenig überblicken zu können, was da so veröffentlicht wird, oder wer zum Beispiel was unter den Videos kommentiert.

SPIEGEL: Online-Mobbing oder Cybergrooming sind auf vielen Plattformen ein Problem, etwa auch auf YouTube. Gibt es noch etwas, was Ihnen speziell an TikTok Sorgen macht?

Basti: Ich finde, dass manche TikToker Abzocke betreiben. Wenn jemand live streamt, können die Zuschauer ihm virtuelle Geschenke machen.

SPIEGEL: Die man mit virtuellen Münzen bezahlt, die man zuvor mit echtem Geld kaufen muss. Da kostet ein Geschenk schon mal umgerechnet 50 Euro, neuerdings sogar 80.

Basti: Manchmal steht schon in den Beschreibungen zu Streams, was die Streamer für dieses oder jenes Geschenk machen: zum Beispiel deine eigenen Videos liken oder kommentieren oder mit dir ein Duett-Video aufnehmen. Oder sie geben dir ihre angeblich private Telefonnummer. Oder es gibt irgendein dubioses Gewinnspiel, für das man sich mit den Geschenken quasi Lose kauft.

SPIEGEL: Mitunter wird nach dem Senden eines teuren Geschenks auf irgendeine Wand, eine Tafel oder ein T-Shirt geschrieben. Wem ist das etwas wert?

Basti: Das sind schmuddelige Angebote, finde ich, die reizen vor allem junge Menschen. Kindern wird so ihr Geld aus der Tasche gezogen, beziehungsweise das Geld ihrer Eltern. Und TikTok lässt das zu, weil es ordentlich an dem System mitverdient.

SPIEGEL: Am 20. Dezember hat TikTok seine Regeln geändert, sodass fortan nur noch Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind, virtuelle Geschenke senden oder empfangen können. Eine überfällige Entscheidung?

Basti: Das ist ein Anfang, aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Ganz abdrehen will TikTok das System offenbar nicht. Vielleicht gibt es eines Tages auch TikTok-Guthabenkarten im Laden, wie bei anderen Online-Währungen. Diese Karten kaufen dann die Eltern, aber die Kinder geben das Geld aus.

SPIEGEL: Sind Sie selbst auch schon mal live gegangen?

Basti: Ich habe die Funktion ausprobiert, aber fand sie eher blöd. Nachmittags bestand mein Publikum quasi nur aus Kindern, die im Livestream Spiele spielen wollten. Ich will mich aber lieber mit anderen Menschen austauschen. Das geht im Stream wenn überhaupt nur abends.

SPIEGEL: Bei TikTok entscheidet - neben einem beachtlichen Einfluss von Moderatoren, wie es Recherchen von Netzpolitik.org aufzeigten - der Algorithmus, welche Inhalte wem ausgespielt werden. So kann man ohne nennenswerte Followerzahlen viral gehen, aber auch mit vielen Followern kaum Erfolg haben. Haben Sie mittlerweile ein Gefühl dafür, wie Ihre Uploads ankommen werden?

Basti: Der Algorithmus ist undurchschaubar. Für mich bleibt unerklärlich, was erfolgreich ist und was nicht. Zwei meiner meistgesehenen Videos waren Abfallprodukte. Einmal habe ich gefilmt, wie ich erfolglos versuchte, die Luft aus meinem Pool zu lassen. Neun Millionen Views.

Und einmal habe ich im Serengeti-Park in Hodenhagen eine Bootsfahrt aufgenommen, mit einem King Kong im Bild. Fast 25 Millionen Views, vor allem aus Indien und Indonesien. Andere, deutlich bessere Videos haben viel kleinere Reichweiten.

Einmal ist aber auch ein Video, das ich wirklich gut finde, durchgestartet - mit 29 Millionen Views. Ich bin darin als Einparkhilfe zu sehen.

SPIEGEL: Finden Sie es aufregend, wenn ein Video viral geht?

Basti: Es fühlt sich komisch an, wenn dein Video plötzlich in Indonesien angeschaut wird. Aber da man auf TikTok vergleichsweise viel positive Resonanz bekommt, ist das auch gut fürs Selbstwertgefühl. Das ist wie ein warmer Regen, dem man da ausgesetzt wird.

SPIEGEL: Werden Sie auf TikTok anders behandelt, weil Sie sich in manchen Videos als Lehrer zu erkennen geben?

Basti: Ich werde manchmal gesiezt. Und ich höre zwar oft, dass es auf TikTok Hass und Mobbing gibt, bei mir kommt davon aber nicht viel an. Ja, vielleicht, weil ich Lehrer bin - vielleicht aber auch, weil ich einfach älter bin.

SPIEGEL: Kennen eigentlich auch Ihre eigenen Schüler Ihren Kanal?

Basti: Bislang haben nicht allzu viele mitbekommen, dass ich TikTok-Videos mache. Und wenn, dann eher die älteren. Die finden es cool, glaube und hoffe ich, sprechen mich aber nicht unbedingt darauf an. Wenn überhaupt höre ich so etwas wie "Hey, ich habe dich auf TikTok gesehen". Dafür bedanke ich mich brav und lenke das Gespräch dann schnell auf ein anderes Thema.

SPIEGEL: Würden Sie sagen, Ihre TikTok-Follower erfahren viel über Sie als Mensch?

Basti: Wer mir folgt, weiß, dass ich Familienvater bin und welchen Beruf ich ausübe. Und ich denke, er bekommt den Eindruck, dass ich ein glückliches Familienleben führe. Aber ob das der Realität entspricht? Das weiß er nicht. Und natürlich ist es alles ein wenig positiv gefiltert, ich poste ja nicht ohne Sinn und Verstand.

SPIEGEL: Ihre Familie taucht manchmal in Ihren Clips auf: Macht das Ihre Videos erfolgreicher?

Basti: Es ist ein Vorteil. Junge Leute wollen ja auch junge Leute sehen. Würde sich der Kanal mehr um meine Kinder drehen als um mich - wer weiß, vielleicht fänden die Leute das sogar noch besser?

SPIEGEL: Gibt es eine Followerzahl, von der Sie träumen?

Basti: Wäre ich jetzt 20 und würde gut aussehen, dann hätte ich bestimmte große Ziele auf TikTok. So aber bin ich einfach jeden Tag gespannt, was passiert.