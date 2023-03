Diese Beschränkungen sollen ab den kommenden Wochen eingeführt werden und dann automatisch für alle Nutzerinnen und Nutzer unter 18 Jahren voreingestellt sein. Das gab TikTok am Mittwoch in einem Blogpost bekannt. Das voreinstellte Limit lässt sich in der App aber auch manuell ändern oder ausschalten. Welches Konto einem unter 18-Jährigen gehört und welches nicht, dürfte TikTok auf Grundlage des Alters entscheiden, das Nutzerinnen und Nutzer selbst in der App angegeben haben.