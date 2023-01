Bei einem Kurzbesuch in Washington traf sich Chew vor Kurzem mit Vertretern einflussreicher Think-Tanks und Interessengruppierungen, und stellte das »Projekt Texas« vor, mit dem die amerikanischen Bedenken beruhigt werden sollen. Demnach soll das Unternehmen zwar in chinesischer Hand bleiben, die Daten amerikanischer Nutzerinnen und Nutzer sollen aber beim US-Anbieter Oracle gespeichert werden. Zusätzlich will TikTok ein Gremium bilden, das die Moderationspolitik überarbeitet. Seine Empfehlungsalgorithmen will TikTok zwar nicht offenlegen, aber von einer externen Firma auditieren lassen.