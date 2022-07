Am Montagabend entsperrte die Videoplattform den Clip wieder. Das Unternehmen erklärte zwar weiterhin nicht, worin genau es einen Richtlinienverstoß erkannt haben wollte, gestand seinen Fehler aber immerhin ein und teilte mit: »Wir wissen, dass wir nicht immer alles richtig machen – dies ist ein komplexer und nuancierter Bereich, und wir investieren weiterhin in die Stärkung unserer Richtlinien und Durchsetzung unserer Strategien sowie in die Schulung unserer Teams«. Damit endet das Statement von TikTok allerdings auch schon.