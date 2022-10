Eine Untersuchung in den USA hat Mängel beim Umgang großer Tech-Unternehmen mit falschen Informationen in politischen Werbeanzeigen offenbart. Die Kurzvideo-App TikTok etwa hat 90 Prozent aller getesteten Anzeigen freigeschaltet, obwohl diese den Richtlinien der Plattformen widersprachen. Das geht aus einem Bericht der NGO »Global Witness« und von Forschern der New York University hervor .