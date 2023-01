TikTok gelobt Besserung

TikTok betonte in einer Stellungnahme, dass sich die Strafe auf eine vorherige Version ihres Cookie-Banners bezieht. Inzwischen habe man nachgebessert und auch zusätzliche Informationen über die Datenverarbeitung hinzugefügt.

Die Social-Media-Plattform hat wegen ihrer Datensammelpraxis einen zunehmend schweren Stand in Europa. Um weitere Konfrontationen zu vermeiden, war der TikTok-CEO Shou Zi Chew am Dienstag nach Brüssel gereist und hatte sich unter anderem mit der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager getroffen. Konkrete Ergebnisse wurden nicht bekannt. Die EU-Kommission betonte aber in einer Stellungnahme, dass sich TikTok an die Verpflichtungen aus dem neuen Digital Services Act und dem Digital Markets Act halten müsse, die die Macht großer Online-Plattformen beschränken sollen.