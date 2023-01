TikTok gelobt Besserung

TikTok betonte in einer Stellungnahme, dass sich die Strafe auf eine vorherige Version ihres Cookie-Banners bezieht. Inzwischen habe man nachgebessert und auch zusätzliche Informationen über die Datenverarbeitung hinzugefügt.

Die Social-Media-Plattform hat wegen ihrer Datensammelpraxis einen zunehmend schweren Stand in Europa. Um weitere Konfrontationen zu vermeiden, war der TikTok-CEO Shou Zi Chew am Dienstag nach Brüssel gereist und hatte sich unter anderem mit der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager getroffen. Konkrete Ergebnisse wurden nicht bekannt. Die EU-Kommission betonte aber in einer Stellungnahme, dass sich TikTok an die Verpflichtungen aus dem neuen Digital Services Act und dem Digital Markets Act halten müsse, die die Macht großer Onlineplattformen beschränken sollen.