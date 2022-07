Grundsätzlich sollen sich die meisten, aber nicht alle auf der Plattform verwendeten Stichwörter filtern lassen. Eine Ausnahme ist unter anderem der häufig, meist aber völlig unabhängig vom Videoinhalt verwendete Hashtag #foryou. Im #icecream-Beispiel würden natürlich auch noch Hashtags wie #eiscreme durchkommen, bis man auch diese blockiert. Weiter angezeigt würden einem zudem Eiscremevideos, die gar nicht als solche gelabelt sind.

Die vorgeschlagenen Videos ähneln sich schnell

TikTok schreibt in seiner Mitteilung, das Unternehmen wolle »ein Umfeld fördern, in dem sich Menschen zu einer Vielzahl von Themen äußern können« und jene Menschen gleichzeitig »vor potenziell herausfordernden oder triggernden Seherlebnissen schützen«. In der Vergangenheit war der Video-App oft vorgeworfen worden, dass Nutzerinnen und Nutzer durch ihre automatischen Empfehlungen schnell in einer Art thematischem Kaninchenbau landen können: in einer Flut von Videos zu sehr ähnlichen, teils bedenklichen Themen. (Hier finden Sie einen SPIEGEL-Selbstversuch zum Thema. )