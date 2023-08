Mit dem nun ausgesprochenen Verbot in New York nimmt sich die Stadtverwaltung auch eine populäre Werbefläche in eigener Sache. So hat etwa der TikTok-Account der New Yorker Stadtreinigung fast 50.000 Follower und wurde von dem Onlineportal »Curbed« im vergangenen Jahr als »merkwürdig hervorragend « bezeichnet. Nun heißt es dort nur noch, dass der Account ab August nicht mehr gepflegt werde.