»In China wird alles gesehen«

Mögliche Datenweiterleitungen nach China sind für den Konzern ein heikles Thema. Wegen seiner Geschäftspraktiken und seines Umgangs mit Nutzerdaten steht ByteDance seit Jahren in der Kritik, obwohl das Unternehmen gegenüber Parlamenten und der Öffentlichkeit immer wieder bestritt, dass Nutzerdaten ins Gründungsland China abfließen würden.

So hatte ein US-Manager des Konzerns im vorigen Oktober in einer Anhörung vor einem Wirtschafts-Unterausschuss des US-Senats gesagt, der in Peking sitzende Firmenteil von ByteDance »habe keinerlei Beziehung zu TikTok«. Die Daten der US-Nutzer würden im Land verarbeitet, Back-up-Server befänden sich in Singapur. Für die US-Regierung des damaligen Präsidenten Donald Trump waren mögliche Nutzerdatentransfers gen China bereits Anlass, per Exekutive Order Sanktionen zu verhängen und ein komplettes Verbot der App für die USA anzudrohen - mit der Begründung, sie bedrohe die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. TikTok legte dagegen Rechtsmittel ein. Präsident Biden zog die Maßnahmen seines Vorgängers zurück.