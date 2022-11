Kritik an intransparenten Sperren

Es liegt nahe, dass die Sperrung automatisiert erfolgte. TikTok benutzt – wie andere Social-Media-Plattformen auch – Algorithmen, um Spam zu erkennen und zu entfernen. Die Unternehmen stehen immer wieder in der Kritik, weil die Systeme falsche und intransparente Entscheidungen treffen und so versehentlich Beiträge entfernt werden. Anfang Oktober etwa berichteten verschiedene Nutzerinnen und Nutzer von TikTok in den USA , dass die App ihre Konten zeitweise gesperrt hatte, obwohl sie gegen keinerlei Regeln verstoßen hätten. Nach einer Umstellung der Altersverifikation beschwerten sich zudem verschiedene ältere Nutzerinnen und Nutzer über eine aus ihrer Sicht fehlerhafte Sperre . Das Unternehmen stand auch schon in der Kritik, mit Wortfiltern bestimmte Begriffe wie »gay«, »Völkerrecht« oder »Klimawandel« aus dem Kommentarbereich zu bannen.