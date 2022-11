Chinas Rolle in der Techwelt FBI-Chef warnt vor Risiken von TikTok

TikTok selbst legt Wert darauf, dass es keine US-Nutzerdaten in China speichert, wo die Regierung per Gesetz die Möglichkeit hat, Unternehmen zu zwingen, interne Informationen herauszugeben. Laut einem Bericht der »New York Times« von Ende September laufen momentan Gespräche zwischen dem Unternehmen und der US-Regierung. Dabei geht es demnach um eine Vereinbarung, die es TikTok erlauben würde, sein Geschäft in den USA fortzusetzen. Allerdings soll TikTok dafür wohl bestimmte Auflagen, etwa in Sachen Datensicherheit, erfüllen müssen.

Ein TikTok-Sprecher teilte mit, dass man sich zu den Einzelheiten dieser vertraulichen Gespräche nicht äußern könne. Man sei aber zuversichtlich, »dass wir auf einem Weg sind, der alle berechtigten nationalen Sicherheitsbedenken der USA vollständig zufriedenstellend berücksichtigt«, zitierte CNBC den Unternehmenssprecher . Für Wirbel gesorgt hatte vor einigen Monaten eine »BuzzFeed«-Recherche, laut der ByteDance-Mitarbeiter in China in mehreren Fällen auf Daten von US-Nutzern zugegriffen hatten .