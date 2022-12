Fast 18 Prozent der Zeit, die 14- bis 37-Jährige am Handy verbringen, geht für TikTok drauf. Instagram, YouTube und TikTok zusammen machen mehr als die Hälfte aus. Vor allem letztere Dienste haben gegenüber der Konkurrenz aus Peking verloren.

Was junge Leute in den sozialen Medien am meisten interessiert, sind weniger die gesellschaftlich relevanten Themen: Umwelt- und Klimaschutz liegen laut der Umfrage abgeschlagen auf dem neunten Platz, deutlich häufiger genannt wurden Fashion, Videospiele und Musik.