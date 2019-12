Sportübungen für die Bahn Tokios Pendler bekommen Fitness-App

"Tsukin Jigoku", also "Pendler-Hölle" nennen manche Japaner den alltäglichen Berufsverkehr in den oft überfüllten Bahnen in und um Tokio. Die Szenen von Bahnmitarbeitern, die an einigen Stationen die Fahrgäste ins Abteil schieben, gehören zu den bekanntesten Klischeebildern von Japan.

Um den Fahrgästen die Zeit in der Bahn etwas angenehmer zu gestalten, hat die Betreibergesellschaft East Japan Railway (JR East) nun eine App für Smartphones entwickeln lassen, die Pendler mit Audio-Anleitungen zu körperlichen Übungen im Zug motivieren soll.

Die "TRAIN'ing" genannte App solle zunächst einmal bis März auf Tokios viel befahrener Ringlinie Yamanote getestet werden, teilt JR East mit. Einer Pressemitteilung zur App zufolge kann das Angebot tatsächlich auch nur auf dieser einen Bahnlinie genutzt werden - dafür sorgt eine GPS-Funktion. Herunterladen müssen sich Interessierte das Programm bis zum 26. Dezember.

Auf die Situation angepasst

Die App schlägt den Tokioter Fahrgästen simple Übungen vor, die sich danach richten, wo sich der Nutzer im Zug befindet und wie voll die Bahn gerade ist. Pendler können die App während des Wartens auf dem Bahnsteig öffnen und die Stationen wählen, an denen sie ein- und aussteigen. Ebenso lässt sich der App mitteilen, ob man im Zug an einer Haltestange oder einem Haltegriff steht oder ob man einen Sitzplatz gefunden hat.

Sollte die App bei den Fahrgästen gut ankommen, überlege man, sie in Zukunft auch auf anderen Bahnstrecken einzuführen, hieß es von JR. Zum Start ist die App in Japanisch und Englisch verfügbar.