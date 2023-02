In seinen Tweets schien Musk auf die Nutzerbeschwerden zu reagieren – allerdings ist unklar, ob er sie ernst nahm oder sich lediglich über sie lustig machen wollte. Am Dienstagmorgen kündigte er eine Überarbeitung des Empfehlungs-Algorithmus an. Auch hier war wieder unklar, was er meinte: Der Milliardär schrieb das Wort »Algorithmus« in Anführungszeichen und hielt damit alle Interpretationsmöglichkeiten offen.