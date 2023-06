Seine Hoffnung sei, so Carlson, dass Twitter eine Art »Kurzwellenradio« werde, »ohne Gatekeeper«, also ohne Instanz, die entscheidet, ob bestimmte Inhalte veröffentlicht werden können oder nicht. »Falls sich herausstellt, dass es nicht so ist, werden wir gehen«, fügte er hinzu.

Elon Musk will mehr solcher Formate

Twitter-Eigentümer Elon Musk, der seit wenigen Tagen nicht mehr CEO des Unternehmens ist, twitterte nach der Veröffentlichung der ersten Episode der Carlson-Sendung: »Es wäre großartig, Shows aus allen Teilen des politischen Spektrums auf dieser Plattform zu haben«. Für die möglicherweise nötigen Korrekturen würden dann schon die Nutzerinnen und Nutzer in den Kommentaren sorgen.