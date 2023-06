Der US-Nachrichtensender Fox News hat den kürzlich von ihm entlassenen Moderator Tucker Carlson davor gewarnt, seine Abendshow nun auf Twitter fortzusetzen. Trotz seines Ausscheidens bei Fox News sei Carlson an seinen bis 2025 geltenden Exklusivvertrag gebunden, hieß es in einer vom Nachrichtenportal »Axios« und der »New York Times« zitierten Unterlassungsaufforderung. Die sei in Großbuchstaben mit den Worten »Nicht zur Veröffentlichung« überschrieben.