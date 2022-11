Kein Wunder, wer will schon mitverantwortlich sein für den Untergang einer insbesondere in den USA kritischen Kommunikationsinfrastruktur? Wer will schon die Befehle und ständigen Kehrtwenden von Musk mittragen, wenn darunter zuallererst die eigenen Teams leiden? Zu gewinnen hätten die zum Teil branchenweit hoch angesehenen Führungskräfte bei Twitter nichts mehr, aber noch ist reichlich zum Verlieren übrig. Und die Erfahrung mit großen sozialen Netzwerken zeigt: Alles, was nicht aktiv verhindert wird, passiert früher oder später.

Das gilt erst recht, weil sich Musk auf das Unternehmen Twitter konzentriert und versucht, es auf Kosten der Plattform Twitter vor dem Kollaps zu retten. Die Plattform, das sind letztlich die Nutzenden. Sie werden Musk noch ein letztes Mal zeigen, dass eine Einzelperson niemals ein soziales Netzwerk kontrollieren kann – und dann, wenn alles abgerissen ist, was Twitter einst so interessant gemacht hat, werden sie gehen. Der Letzte macht das Licht aus, dann kann der Vogel schlafen.