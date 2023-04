Eigentlich hatte Elon Musks Plattform für den April Klarheit in Aussicht gestellt: Die alten Verifikations-Häkchen, wie sie die Profile vieler prominenter Personen und Organisationen aus Sport, Musik, Politik und Medien zieren, sollen diesen Monat verschwinden. Wer sein Häkchen behalten wolle, so Twitter, solle künftig entweder Blue abonnieren – für in Deutschland derzeit mindestens sieben Euro pro Monat – oder auf ein Angebot namens Twitter Verified Organizations umschwenken. Firmen, Non-Profit-Organisationen oder auch Behörden können darüber je nach Tätigkeitsbereich goldene oder graue Markierungen für ihr Firmenprofil sowie besondere Markierungen für die Profile von Angestellten bekommen. Auch die Twitter-Blue-Vorteile sind Teil des Pakets, das in Deutschland monatlich mindestens 950 Euro kostet.