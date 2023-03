Konkret betraf das Problem die Timeline, die normalerweise die Tweets anderer User anzeigt. Diese war zeitweise komplett leer. Wer sich über die App oder über den Browser bei Twitter einloggte, bekam dort statt seiner Timeline lediglich zu lesen: »Willkommen bei Twitter. Dies ist der beste Ort, um herauszufinden, was in der Welt los ist.« Normalerweise jedoch tauchen an dieser Stelle die aktuellen Beiträge anderer Nutzerinnen und Nutzer auf.