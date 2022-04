Twitter wird testweise eine Möglichkeit zur nachträglichen Bearbeitung eigener Beiträge anbieten – und damit einen langjährigen Wunsch vieler Nutzerinnen und Nutzer erfüllen. Wie das US-Unternehmen am Dienstag mitteilte , soll es die entsprechende Funktion im Laufe der kommenden Monaten zunächst nur für die zahlenden Mitglieder des Monatsabos Twitter Blue geben. Der Test solle zeigen, »was funktioniert und was nicht funktioniert«. Mithilfe einer Gif-Datei zeigte Twitter, wie die Funktion in die Benutzeroberfläche des Dienstes integriert werden soll.