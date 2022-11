»Von morgens bis abends, sieben Tage die Woche«

Zuvor hatte der neue Twitter-Eigentümer und -CEO Elon Musk etwa die Hälfte von Twitters Angestellten gefeuert. Manche sollten anschließend zurückgeholt werden, weil intern bemerkt worden sei, dass sie unersetzlich für den Betrieb und die Entwicklung der Seite waren.

Musk selbst sagte in einer Videoschalte beim G20-Gipfel auf Bali, er arbeite »von morgens bis abends, sieben Tage die Woche«. Er habe zu viel Arbeit vor sich, das sei klar. Er quäle sich in einem Ausmaß, dass er als »next level« bezeichnete. Zu sehen war Musk in einem von Kerzen beleuchteten Raum. Er gab an, an einem Ort zu sein, an dem es gerade einen Stromausfall gebe.