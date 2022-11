Wer unter falschem Namen Konten anlegt, verstößt zwar gegen die Regeln von Twitter und muss mit einer Sperre rechnen. Doch in den aktuellen Fällen fiel der Missbrauch erst auf, als die falschen Promi-Accounts Falschmeldungen verbreitet hatten. So wurde über den angeblichen Account des Basketball-Stars LeBron James am Mittwoch verkündet, dass er die Los Angeles Lakers verlassen wolle.