Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen für Twitter überlegt Elon Musk einem Medienbericht zufolge, die Nutzung des Onlinedienstes komplett kostenpflichtig zu machen. Das habe der Milliardär bei Treffen mit seinem Berater David Sacks diskutiert, schrieb der in der Branche gut vernetzte Tech-Reporter Casey Newton in der Nacht zum Dienstag in seinem Newsletter »Platformer «.