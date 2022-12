Bei einem Gütetermin hat der geschasste Manager dem Gericht demzufolge erklärt, die Auflösung seines Teams würde den Betrieb von Twitter in Deutschland beeinträchtigen und es sei – so wörtlich – »sehr schwierig«, die deutschsprachige Kommunikation des Unternehmens von Dublin aus zu erledigen. Wie viele andere Unternehmen auch betreibt das Unternehmen in der Hauptstadt von Irland seine Zentrale für den sogenannten EMEA-Raum, als die Länder Europas, des Nahen Ostens und Afrikas (Europe, Middle East, Africa).