Wer am Montagabend Twitter nutzte und auf einen Link klickte, landete immer wieder bei einer mysteriösen Fehlermeldung: »Your current API plan does not include access to this endpoint.« Der Grund dafür waren offenbar technische Anpassungen, mit denen der Eigentümer Elon Musk neue Einnahmequellen für den Social-Media-Dienst schaffen will. »Wir haben eine interne Änderung vorgenommen, die einige unbeabsichtigte Folgen hatte«, hieß es in einer Stellungnahme des Twitter-Supports.