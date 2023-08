Twitter-Nachfolger X Hitler-Verehrer schrecken Elon Musks Werbekunden ab

Sicheres Werbeumfeld versprochen

Für Werbekunden sind solche Platzierungen Gift. Kein Markenartikler will mit derartigen Inhalten in Verbindung gebracht werden. Für X kommt der Vorfall zu einer denkbar ungünstigen Zeit. Das Unternehmen, das seit der Übernahme durch Elon Musk stark verschuldet ist und trotz Massenentlassungen immer noch Verluste macht, hatte gerade eine Charmeoffensive begonnen, um verloren gegangene Werbeumsätze zurückzugewinnen. Dazu gehörte auch die Garantie, dass Werbekunden nicht unter dem aggressiven Klima auf der Plattform leiden sollten. Zahlenden Twitter-Nutzern mit vielen Followern versprach Musk zudem eine Beteiligung an den Werbeeinnahmen.