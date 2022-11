Twitter hat angekündigt, bestimmte Konten von Unternehmen, Regierungen oder Prominenten mit einem weiteren Verifizierungs-Symbol zu versehen. Sie sollen den Hinweis »Official« und einen kleinen, grauen Haken in einem Kreis bekommen, wie Twitter in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. So soll erkennbar sein, dass es sich um offizielle Accounts handelt.