Aktuelle Twittertrends: #Twitterdown und #RIPTwitter

Ein Grund für die Schließung wird nicht genannt, die Nachricht enthält nur noch den Hinweis, man möge sich weiterhin an die Unternehmensvorgaben halten und vertrauliche Informationen nicht in sozialen Medien, mit den Medien oder anderweitig teilen. Der Text schließt mit dem Satz »Wir freuen uns, mit euch an Twitters aufregender Zukunft zu arbeiten«.

Die Frage der Stunde ist, ob Twitter eine Zukunft hat. Im Netzwerk selbst stehen Hashtags wie #Twitterdown und #RIPTwitter in der Liste der sogenannten Trends. Für manche Ex-Tweeps (so nennen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Twitter) gehen schlicht zu viele, als dass die Seite überleben könnte. Melissa Ingle etwa, eine der bereits Entlassenen, sagte »Technology Review« , es gebe »nicht mehr genug technische Expertise, um die Seite am Laufen zu halten«. Ohne größere Veränderungen wüsste sie nicht, wie Twitter den Monat überstehen sollte.