So prangt das blaue Symbol etwa am Account des im Dezember verstorbenen Fußballhelden Pelé. Auch die Konten des 2018 in Istanbul ermordeten Journalisten Jamal Kashoggi, des 2020 verstorbenen Schauspielers Chadwick Boseman und der 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Basketballlegende Kobe Bryant erhielten blaue Haken. Offenbar hatte das Unternehmen die Abonnentenmarkierung an alle Accounts vergeben, die mindestens eine Million Follower haben. Viele der fraglichen Accounts sind seit Langem inaktiv, manche, wie der von Pelé, werden nach dem Tod der Accountinhaber von anderen in deren Namen betrieben.