»Wie das Sprichwort sagt: ›Sei vorsichtig, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen‹.« Mit solchen Nachrichten hat Elon Musk eine Twitter-Umfrage angeheizt, die er am Sonntagabend selbst gestartet hatte. »Sollte ich als Chef von Twitter zurücktreten?«, hatte der Techmilliardär dabei gefragt, mit dem Versprechen: »Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten.«