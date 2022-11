Als Grund für seinen Abschied von Twitter führte Roth an, dass das Unternehmen seit der Übernahme durch Musk von seinen selbst definierten Richtlinien abgewichen sei. Stattdessen würden nun vom Milliardär allein getroffene Entscheidungen durchgesetzt. Auf dem Podium in Florida sagte Roth: »Eine meiner Grenzen war überschritten, als es anfing, dass Twitter eher durch diktatorische Erlasse als durch Richtlinien gesteuert wurde … Da gab es keinen Bedarf mehr an meiner Rolle und mir, das zu tun, was ich tue«.