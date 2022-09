Die »New York Times« berichtet zu dem Vorfall , ein Hacker sei in Ubers Netzwerk eingedrungen, woraufhin das Unternehmen mehrere seiner internen Systeme vom Netz genommen habe. Betroffen gewesen sei unter anderem die von Uber genutzte Kommunikationsplattform Slack. Mithilfe eines übernommenen Kontos soll der Hacker darüber eine Nachricht an Uber-Mitarbeiter geschickt haben: »Ich gebe bekannt, dass ich ein Hacker bin und Uber eine Datenpanne erlitten hat.« An anderer Stelle in Ubers Systemen soll der Angreifer später noch ein pornografisches Foto gepostet haben.