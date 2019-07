die Digitalwelt ist schnelllebig. Irgendwo entsteht immer irgendein neuer Dienst, irgendwo anders wird derweil wieder einer geschlossen, den man vielleicht längst aus den Augen verloren hatte. Das Aus mancher Angebote aber ist nicht nur ein Zeichen einer sich verändernden Medienwelt, sondern für Nutzer durchaus auch ein Ärgernis, wie jetzt bei UltraViolet.

UltraViolet ist ein Videodienst, über den sich - in Kooperation mit und über die Seiten von Partnern wie Flixster - Videos, die man zuvor auf DVD oder Blu-ray erworben hat, als Stream abrufen lassen. Wer Filme oder Serien noch auf Datenträgern kauft, bekommt eine Cloud-Variante kostenlos dazu, so lautete sinngemäß das Versprechen der Filmstudios, die hinter dem Dienst standen. In vielen DVD- und Blu-ray-Hüllen fanden sich entsprechende Codes, die es ermöglichten, die gekauften Filme beispielsweise auch auf Tablets und Smartphones anzuschauen.

"Immer wenn Sie einen UltraViolet-Film oder eine Fernsehsendung kaufen, können Sie einen digitalen 'Kaufnachweis' zu Ihrer UltraViolet-Bibliothek hinzufügen", beschrieb UltraViolet sein Modell.

Ultraviolet Logo der Website von UltraViolet

Nun aber macht UltraViolet dicht - laut Website aufgrund mehrerer, im Detail kaum erklärter "Marktfaktoren". Der Schritt war bereits vor Monaten angekündigt worden. Das offizielle Ende wurde ist für Mittwoch, den 31. Juli, angekündigt. Die Cloud-Versionen der gekauften Videos tauchen dann nur noch auf den Partnerseiten auf, nicht mehr aber gesammelt auf der UltraViolet-Website.

Jetzt die Bibliothek mit Videociety oder Flixster verlinken

Wichtig ist es daher, so dies noch nicht gemacht wurde, die eigene UltraViolet-Bibliothek mit jenen Partnerseiten zu verlinken. Kunden aus Deutschland stehen derzeit offenbar aber nur noch zwei Verlinkungspartner zur Verfügung, nämlich Videociety und Flixster (wie die Verlinkung funktioniert, steht hier).

Hinzu kommt, dass laut eigenen Angaben auch Flixster am 31. Oktober den Betrieb einstellt. Flixster-Nutzer sollen bis dahin ihre Filme zu Google Play übertragen, rät jener Partnerdienst. Dies sei mit der Ausnahme bestimmter Videos möglich. Allerdings nicht jetzt sofort, wie wiederum eine E-Mail an Flixster-Kunden nahelegt. Sofern möglich, ist die Übertragung zu Videociety also wohl mit weniger Aufwand verbunden.

UltraViolet beschreibt das, was ab dem 1. August passiert, so: "Ihre UltraViolet-Bibliothek wird automatisch geschlossen, und Ihre Filme und Fernsehsendungen bleiben mehrheitlich bei zuvor verlinkten Einzelhändlern zugänglich." Das klingt harmlos, das "mehrheitlich" aber scheint anzudeuten: Einigen Kunden könnte durch das UltraViolet-Aus neben Bedienkomfort auch ein Teil ihrer gekauften Inhalte verloren zu gehen. Das Versprechen von der unkompliziert nutzbaren Cloud-Kopie wäre dann nicht mehr erfüllt.

Immerhin: Im Unterschied zu Shops von reinen Digitaldiensten, bei denen Kunden danach wirklich gar keinen Zugang mehr zu E-Books oder Musik-Playlists haben, dürfen sich von UltraViolet im Stich gelassene Kunden zumindest ein Stück weit besser fühlen: Sie haben ja - man will es für sie hoffen - zumindest noch den gekauften Datenträger daheim.

Sie mögen Netzwelt-Themen? Dann abonnieren Sie Beiträge wie diesen hier. Der Newsletter Startmenü ist kostenlos und landet jeden Montagnachmittag in Ihrem Postfach.

Seltsame Digitalwelt: Kampf der Controller



Haben Sie es mitbekommen? Am Sonntagabend hat sich der 16-jährige Amerikaner Kyle "Bugha" Giersdorf drei Millionen Dollar erspielt, beim WM-Finale zum Spiel "Fortnite: Battle Royale". Ich habe mir Teile des Events im Livestream angeschaut - und war beeindruckt von der Fingerfertigkeit und den Reaktionszeiten der Spieler. Im "Fortnite"-Überlebenskampf müssen im Sekundentakt mal kleine, mal große Entscheidungen getroffen werden.

AFP So sieht ein Sieger aus: "Fortnite"-Weltmeister "Bugha"

Interessant fand ich auch, dass Spieler, die aus persönlicher Präferenz ein Gamepad benutzten, mitunter doch relativ gut mit Spielern mithalten konnten, die auf Maus und Tastatur setzten, die klassische Shooter-Steuerung also. So wurde etwa im Doppelmodus ein Brite Zweiter, der mit einem Pad spielte.

Ich selbst bewundere eine andere Gruppe von Spielern allerdings noch viel mehr, obwohl sie bei der WM keine Rolle spielte: Smartphone-Spieler. Denn mit einem Pad oder Maus und Tastatur könnte auch ich noch einigermaßen durch die Welt springen und schießen, spätestens am Touchscreen ist für mich aber Schluss. Wer am Handy gut spielt, ist für mich auch ein Stück weit "Fortnite"-Weltmeister.

App der Woche: "Pavilion - Touch Edition"

getestet von Tobias Kirchner

Nvidia Lightspeed Studios

"Pavilion" ist ein wunderschönes Rätselspiel, das knifflige Aufgaben bietet, die vor allem mit Raum, Licht und Perspektiven spielen. Die größte Stärke des Mobile-Games aber ist sein Stil. Die Mischung aus Science-Fiction, Cyberpunk und Fantasy ist für ein Smartphone-Spiel atemberaubend schön. In Verbindung mit dem atmosphärischen Soundtrack ist "Pavilion" vor allem ein audiovisuelles Erlebnis.

Die spielerische Ebene kommt allerdings nicht zu kurz. Der Spieler steuert nicht direkt eine Figur, sondern interagiert insbesondere mit Gegenständen und sorgt so dafür, dass der Held durch die abwechslungsreichen Level kommt.

Für 4,49 Euro, von Nvidia Lightspeed Studios: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche

Markus Böhm