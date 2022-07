Es gehört zu den konstanten Beschwerden der Politik über Facebook: Der Social-Media-Konzern greift mit seinen Algorithmen in den »Newsfeed« seiner Nutzerinnen und Nutzer ein, um sie möglichst lange an den Screen zu binden. In diesen Tagen rollt Facebook ein Update seiner App aus, die es ermöglichen soll, alle Beiträge von Freunden in zeitlich geordneter Folge zu lesen.