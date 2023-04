Zwar hat Twitter-Eigentümer Elon Musk mittlerweile in einem Interview mit der ebenfalls inkorrekt gekennzeichneten BBC angekündigt, die Markierungen in »öffentlich finanziert« zu ändern. Lansing aber hat nach eigenen Angaben seinen »Glauben in die Entscheidungsfindung bei Twitter verloren«. Er werde einige Zeit brauchen, um zu entscheiden, ob er Twitter wieder trauen könne. Selbst wenn Musk sein Versprechen wahr mache, werde NPR deshalb nicht sofort auf die Plattform zurückkehren.