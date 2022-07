Sie sind oft verhasst, in vielen Unternehmen aber offenbar unersetzlich: sogenannte VBA-Makros, mit denen sich Funktionen in Microsoft Office automatisieren lassen. VBA steht für Visual Basic for Applications. Wer etwa Excel-Dateien automatisch auswerten oder firmenspezifische Serienbrieffunktionen aktivieren möchte, kann dazu auf VBA-Makros, auch Skripte genannt, zurückgreifen.