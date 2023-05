Um seine Mitglieder vor Betrug zu schützen, bietet Vinted unter anderem den sogenannten Systemkauf an, an dem das Portal mitverdient. Dabei werden Käufe über die Plattform koordiniert, sprich: Der Käufer schickt das Geld nicht direkt an den Verkäufer und auch für den Versand der Ware gibt es klare Regeln. Ein Vorteil dieser Methode: Liefert der Verkäufer gar nicht oder nur Schrottware, bekommt der Käufer unkompliziert sein Geld zurück, üblicherweise wenige Werktage nach Stornierung der Bestellung.