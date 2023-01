Im April 2002 hatte Vodafone die MMS-Funktion und die Textnachrichten per SMS um Bilder oder sogar kurze Videos ergänzt. Damals galt der Service als Innovation, heute wirkt er jedoch wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten.

Mehr Kosten, weniger Nutzen

Die MMS hat gleich mehrere Nachteile: Zum einen ist ihre Größe in Deutschland auf 300 Kilobyte beschränkt, was sehr wenig ist – Handyfotos brauchen in der Regel deutlich mehr Speicherplatz, können aber komprimiert werden. Zweiter Nachteil: Der Versand einer solchen Multimedia-Nachricht kostet extra – üblicherweise fallen 39 Cent an, wenn der Handynutzer kein monatliches Gratiskontingent an MMS hat.